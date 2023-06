VIDÉO - L'exosquelette, un remède à la pénibilité qui permet (aussi) de séduire les saisonniers

C'est aussi un moyen de recruter plus large avec de nouveaux profils comme celui de Laura. À cause de son handicap, elle n'avait jamais osé travailler dans les vignes. Comme elle doit se pencher près de 3000 fois par jour, l'exosquelette soulage son dos et ses jambes. L'appareil se fait néanmoins, hélas, encore rare dans la filière agricole.. à cause de son prix.