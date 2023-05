VIDÉO - Employés d'hôtels ou masseurs : les robots font leur nid dans le secteur des services

Pour l'utiliser, il suffit de commander à manger ou à boire, via son téléphone. Un employé de l'hôtel saisit alors la commande dans le robot. Alfred appelle lui-même l'ascenseur, et avertit le client par SMS quand il est devant sa porte. Depuis qu'il est dans l'établissement, Alfred a fait exploser les demandes de "room-service", mais ça ne suffit pas encore à rentabiliser son prix d'achat, plus de 30.000 euros.