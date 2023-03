VIDÉO - En Alsace, un "digibus" pour vous réconcilier avec l’informatique

L'endroit n'a pas été choisi au hasard. L'installation se fait sur la place du marché entre le boucher et le maraîcher. Béatrice, bientôt 70 printemps, est l'une des premières à prendre place dans le "digibus". Elle est venue s'informer pour une démarche administrative et a besoin d'un peu d'aide. "Mon mari travaille au Maroc, il est expatrié et il faut que j'envoie les feuilles de maladie par Internet et ça, je ne sais pas faire. Moi, ça me gonfle", peste Béatrice.