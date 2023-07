VIDÉO - En Chine, conduire une voiture volante ne sera bientôt plus de la science-fiction

Cela fait dix ans déjà que l’entreprise chinoise Ehang développe des modèles de voitures volantes avec l’objectif à terme de désengorger le trafic routier dans les grandes villes du pays. "Dans le futur, nous prendrons une voiture volante comme on prend un taxi. L’avenir du transporte est arrivé", soutient-il. Pour se l’offrir, il faudra débourser la somme de 330.000 euros. Autant dire que la démocratisation de ce moyen de transport n’est pour tout de suite. La technologie est là et tout le monde veut sa part du gâteau, y compris les inventeurs les plus fous !

Dans la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, un aéronef ressemblant à s'y méprendre à une soucoupe volante survole la ville tous les jours, dans le cadre d’une autre expérimentation. L’engin de 200 kilos a été conçu à partir de fibres de carbone. A la manière d’un drone, il est muni de six rotors et huit batteries électriques, "de conception maison", font office de moteur. Encore plus futuriste, l’engin est carrément piloté par une technologie d’intelligence artificielle, et donc il n'y a pas de commandes !