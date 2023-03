VIDÉO - Innovation : recharger son smartphone en marchant, c'est possible

Chaque mètre carré de ce revêtement est composé de petites dalles installées sur des générateurs. La pression des pieds sur le pavé fait le reste. "Il y a un mouvement d'un centimètre utilisé pour générer de l'énergie cinétique, et donc de l'électricité", explique Adam Brookes, manager de projet pour la ville de Telford et Wrekin, aux journalistes de TF1. Par la suite, l'électricité sera redistribuée aux citoyens via deux bancs à proximité qui permettent de recharger son téléphone.