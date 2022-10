Enfin un chargeur universel !

Ils prennent beaucoup de place et sont multiples. Il y a le chargeur pour le téléphone, celui pour l’ordinateur, celui pour le casque audio et enfin, celui pour la console de jeux. Un casse-tête bientôt terminé en Europe. En 2024, pour tous les téléphones portables et les petits appareils électroniques, il ne restera plus que lui : l'USB-C.