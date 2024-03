ENQUÊTE - Voitures, caméras, jouets... "Tout ce qui est connecté est piratable"

Les objets connectés sont devenus presque indispensables dans notre vie quotidienne. Téléphones portables, caméras, voitures, appareils électroménagers et même les jouets : ils sont partout. Tous peuvent être piratés en quelques clics : comment se protéger ?

Sébastien est ingénieur en cybersécurité. Nous lui avons demandé de tenter de pirater les voitures de nos reporters. Il lui suffit d'un ordinateur et il en prend le contrôle en quelques secondes. Sans même les toucher, il déverrouille les quatre voitures et a accès à toutes les fonctionnalités. Une fois à l'intérieur, il se connecte au système et peut démarrer la voiture : "On peut partir avec le véhicule et même le vendre avec une nouvelle clé. C'est ce que font les généralement les voleurs."

Pour contrer les actes malveillants, de plus en plus d'entreprises sollicitent ces experts en cybersécurité. Baptiste travaille pour l'une d'entre elles. Son dernier défi consiste à prendre le contrôle d'une caméra de vidéosurveillance. "Ça peut totalement être utilisé pour récupérer des secrets industriels, des conversations privées ou des identifiants, des mots de passe qui pourraient être affichés à un instant T sur un écran", explique-t-il. Grâce aux failles identifiées par Baptiste, le fabricant a renforcé la sécurité de ses caméras.

Il faut toujours se dire que tout ce qui est connecté va être piratable Aroua Biri, experte en cybersécurité chez Weesec

Ces objets connectés sont une nouvelle porte d'entrée pour les cambrioleurs. Et ils ont envahi notre quotidien. Comme chez Anthony, où tous les appareils de la maison peuvent être commandés à distance. Ce confort n'est pas sans risque. Il suffit aux pirates de prendre le contrôle d'un de ces appareils connectés pour accéder à l'ensemble de la maison.

Pour limiter le risque d'attaque. Voici les précautions d'usage : "Changer les mots de passe par défaut, utiliser des mots de passe forts. Une fois que le fabricant met à disposition des mises à jour, les appliquer le plus rapidement possible. Il faut toujours se dire que tout ce qui est connecté va être piratable", conseille Aroua Biri, experte en cybersécurité chez Weesec.

Y compris les jouets connectés. Comme un robot désormais retiré de la vente : piraté avec un simple téléphone, il pouvait permettre à n'importe qui de parler avec l'enfant.

Pour éviter de nouvelles dérives, le Parlement européen a adopté de nouvelles règles obligeant les fabricants d'objets connectés à mieux les protéger contre les risques de piratage.