VIDÉO - Fraudes en ligne : 3 questions sur le "filtre anti-arnaques" promis par le gouvernement

Le futur filtre "anti-arnaques" préviendra l'internaute ou l'usager lorsqu'il s'apprête à se diriger vers un site qui a été identifié comme frauduleux. Le gouvernement souhaite que ce dispositif voit le jour le plus tôt possible, de sorte qu'il soit pleinement opérationnel à l'occasion des Jeux olympiques de Paris-2024. Selon les spécialistes en cybercriminalité, quelque 40 milliards de tentatives de fraudes en ligne sont attendues au cours de la période que durera l’événement. Depuis quelques années, plus de la moitié des arnaques ont lieu sur internet (51%), loin devant les arnaques par téléphones et SMS (21%).