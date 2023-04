VIDÉO - États-Unis : quand des arnaqueurs utilisent l'intelligence artificielle pour tendre des pièges par téléphone

Lorsque son téléphone affiche un numéro inconnu, Jennifer Destefano hésite à décrocher. Mais comme sa fille Briana se trouve alors en classe de neige, elle préfère répondre à l'appel. Au téléphone, elle entend la voix de l'adolescente "qui pleurait et sanglotait", raconte cette mère de famille dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. "Elle disait : 'Maman, des types m'ont enlevée, aide-moi, aide-moi !'" Puis un homme poursuit la discussion et réclame une rançon. "J'ai commencé à crier à l'aide", se souvient-elle.

En quelques minutes, elle parvient pourtant à localiser sa fille : l'adolescente se portait très bien, et n'avait pas été enlevée. Une intelligence artificielle, qui était parvenue à reproduire à la perfection sa voix, avait été utilisée par des malfaiteurs pour tenter d'arnaquer sa mère. "Si ces gens sont capables de pister ma mère, ils auraient très bien pu rassembler d'autres informations et se lancer réellement sur mes traces ou celles de mes frères et sœurs. Ça m'a fait tellement peur", explique Briana.