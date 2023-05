Des sites accessibles en un clic : comment protéger les mineurs de la pornographie en ligne ?

Il n’y a rien de bien contraignant pour des adolescents. Ils sont donc de plus en plus nombreux, et de plus en plus jeunes à s’y rendre, comme le révèle une étude de l’Arcom, le gendarme d’Internet. "On a déjà un taux de fréquentation non négligeable, en tout cas pour les garçons, à partir de l'âge de dix ans", précise Laurence Pécaut-Rivolier, présidente du groupe de travail "Protection des publics et diversité de la société française" de l'Arcom. Un sur cinq s'y rend au moins une fois par mois, et cela grimpe avec l’âge. Chez les douze à treize ans, cela concerne 51% des garçons et 31% des filles.