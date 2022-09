Exclusif : réparations au plus près du réacteur

Six soudeurs vont se relayer tous les jours pour remplacer l'ultime pièce afin de redémarrer le réacteur. Des soudeurs rares et qui, pour ce type d'opération, s'entraînent très longtemps à l'avance. Ce phénomène de corrosion touche plus les réacteurs récents que les anciens à cause d'une conception différente. EDF est en train de tous les contrôler et assure qu'aujourd'hui, tout cela va bien plus vite.