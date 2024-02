VIDÉO - "Je suis désolé" : les excuses du patron de Facebook, accusé de ne pas assez protéger les mineurs

Le fondateur de Facebook a été interrogé par le Congrès américain aux côtés d'autres responsables de plateformes numériques. Mark Zuckerberg a présenté des excuses aux familles victimes de dérives sur les réseaux sociaux. Il a aussi fait face aux violentes accusations d'une série d'élus, appelant à un contrôle plus strict des contenus postés en ligne.

"Je suis désolé pour tout ce que vous avez vécu." Ces excuses sont celles de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, prononcées mercredi au Sénat américain. Il était alors interpellé sur les dangers des réseaux sociaux pour les enfants et adolescents, lors d'une audition qui a réuni les dirigeants de Meta, de X, de TikTok, de Discord et de Snap.

Debout, il s'est adressé à des victimes des dérives des plateformes numériques et à leurs familles, amassées dans une salle du Congrès des États-Unis. "Personne ne devrait vivre les choses que vos familles ont subies", a reconnu le patron de Meta.

"Vous avez un produit qui tue des gens"

Outre-Atlantique, les élus politiques des deux bords et de nombreuses associations adoptent une position commune et accusent les réseaux sociaux de ne pas suffisamment protéger les plus jeunes, en particulier face aux risques d'exploitation sexuelle ou de suicide. Dans ce contexte, Mark Zuckerberg (Meta), Linda Yaccarino (X, anciennement Twitter), Shou Zi Chew (TikTok), Evan Spiegel (Snap) et Jason Citron (Discord) ont fait face à un torrent de colère.

"Monsieur Zuckerberg, vous et les entreprises qui sont devant nous, je sais que vous ne le pensez pas, mais vous avez du sang sur les mains. Vous avez un produit qui tue des gens", a lancé le sénateur républicain Lindsey Graham aux dirigeants réunis face à lui.

Pour sa défense, Mark Zuckerberg a insisté sur les nombreuses mesures prises par son groupe pour protéger les plus jeunes. Rappelant entre autres avoir investi plus de 20 milliards de dollars dans la sécurité depuis 2016. 40.000 personnes ont par ailleurs été employées pour garantir la modération et la sécurité sur les plateformes, a-t-il souligné. "Nous travaillons dur pour fournir aux parents et aux adolescents le soutien et les outils nécessaires pour réduire les risques", a-t-il assuré.

Les sénateurs ont mis en avant des documents internes au géant des réseaux sociaux. Des éléments prouvant que Mark Zuckerberg a refusé de renforcer les équipes chargées de débusquer les risques pour les adolescents. "Le niveau d'hypocrisie est ahurissant", a déploré le sénateur démocrate Richard Blumenthal. Ces documents mentionnés au Congrès font partie d'un dossier de plainte déposé par une quarantaine d'États américains fin octobre. Ils insistent sur le fait que Meta nuit à la "santé mentale et physique de la jeunesse", évoquant les risques d'addiction, de cyber-harcèlement ou encore ceux liés aux troubles de l'alimentation.

Il faut garder à l'esprit qu'outre-Atlantique, la législation américaine prévoit que les plateformes numériques se trouvent largement protégées de toute responsabilité juridique en ce qui concerne les contenus partagés sur leur site. Dans ce contexte, nombre d'élus souhaitent la mise en place de règles visant à encadrer ces plateformes, mais de nouvelles lois ont été bloquées par un Congrès. Celui-ci apparaît ainsi très divisé sur les solutions à adopter, tandis que s'exerce un lobbying intense des grandes entreprises technologiques.