Fibre optique : comment éviter les coupures Internet

Le fournisseur d'accès assure qu'il ne peut pas réparer qu'une autre entreprise est responsable, celle qui a installé le réseau dans la rue. Une situation qui fait regretter l'ADSL à de nombreux habitants de Champlan (Essone). "Tous les jours, on rentre et on regarde la box, si elle est rouge ou blanche. On a même remis une antenne télé parce qu'on n'en pouvait plus", confie une femme.