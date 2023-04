Fin de la 2G et de la 3G : quels appareils seront bientôt hors service ?

Adieu la 2G et la 3G. Après des décennies de bons et loyaux services, le clap de fin approche pour les réseaux mobiles de deuxième et troisième génération. Le premier, déployé dès 1992 en France, a permis l’essor du SMS. Tandis que le second, apparu en 2008 et qui marqua l’avènement du haut débit mobile, a rendu possible l’accès à internet et le visionnage de vidéos, en plus des appels en visio, jusqu’à l’arrivée de la 4G (2012), puis de la 5G (2020). Fin 2021, un an après son lancement, près de 3 millions de Français utilisaient la 5G, loin dernière la 3G et la 4G, qui comptait tous deux quelque 66,1 millions d'utilisateurs.