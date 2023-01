Four autonome et oreiller du futur : le CES de Las Vegas déborde d'idées pour votre maison

L'intelligence artificielle continue d'envahir tous les aspects de la vie quotidienne. Notamment les tâches ménagères, jugées trop complexes par des industriels à l'argumentaire bien rodé. Ne plus avoir à se tromper, réfléchir, ni même bientôt, à toucher l'électroménager. Un prototype de four avec caméra est par exemple censé reconnaître tout seul l'aliment inséré, et lancer ensuite la cuisson adéquate.