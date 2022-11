VIDÉO - Futur avion de combat européen : en quoi s'annonce-t-il révolutionnaire ?

"Il sera aussi aidé par l'Intelligence artificielle ou de l'intelligence au sol dans d'autres centres de commandement. Par exemple, si une batterie au sol le menace, il pourra très bien affecter la destruction de cette batterie à l'un de ses drones et lui, être à l'abri et s'occuper d'autre chose", explique dans la vidéo du 20H en tête de cet article Iza Bazin, consultante aéronautique. Les drones d'accompagnement, possiblement des dizaines, voire des centaines de petits engins, pourraient leurrer ou brouiller les radars adverses, tandis que le chasseur retardera le plus possible sa détection par l'ennemi grâce à un fuselage sans aspérité et un armement dissimulé dans des soutes. Il devrait d'ailleurs être 40% plus gros qu'un Rafale.