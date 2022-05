Grâce à un imitateur : il retrouve sa voix

"Une voix c'est tellement personnel que la mienne me manque. Et retrouver une voix très proche de la mienne serait magique", confie-t-il. Son rêve va se réaliser grâce à Marc-Antoine Le Bret, l'un des imitateurs les plus doués de sa génération. Pendant des mois, il s'est entraîné à refaire la voix de Pone, avant de l’enregistrer dans son ordinateur. Le musicien lui en avait la demande, fin 2020, sur les réseaux sociaux.