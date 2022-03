VIDÉO - Les éoliennes de France menacées par les cyberattaques ?

Toutefois, les cyberattaques restent relativement risquées, y compris pour leurs instigateurs, en cela qu'elles doivent répondre à une triple condition pour être efficaces (et non contreproductives). Il faut ainsi que leur impact soit significatif, que l'action profite à la force attaquante et qu'elles restent maîtrisées. La problématique du contrôle est souvent la plus périlleuse dans le vaste espace du Web. En outre, la France a d'ores et déjà pris des dispositions pour contrer cette menace. Selon l'AFP, les préfets français sont appelés à la "vigilance" face à un risque de cyberattaque "élevé", et ne doivent pas s’éloigner de leur lieu d’affectation. Les représentants de l'État doivent ainsi être "en capacité de revenir dans (leur) département d’affectation dans le délai maximal d’une demi-journée". Ils ont aussi pour mission de s'assurer "de la disponibilité de l’ensemble des services mobilisés et mobilisables", sans pour autant susciter de "réaction disproportionnée".