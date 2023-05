Un innovant système de freinage de fauteuils roulants récompensé au concours Lépine

Le duo à l'origine de cette création se sont vus remettre le prix du Président de la République, sous la forme d'un vase en porcelaine de Sèvres. Le deuxième prix le plus important, le Prix de la Première Ministre, a été attribué à Olivier Guillou pour "Flowstop", un dispositif anti-inondation. Utilisant le même matériau qu'un paddle (planche sur laquelle on rame debout), il est léger et gonflable en une minute. Sa taille peut être adaptée en fonction de la taille des ouvertures à protéger. "Avec ça, j'arrête de l'eau dans un canal", a assuré le principal intéressé.

Par ailleurs, le prix de l'univers connecté a récompensé Philippe Gesset pour le "Projet B'OTI", un robot d'aide personnel intelligent avec un ensemble d'applications mobiles et d'objets pour l'aide à la personne.