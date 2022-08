Impression 3D : les nouvelles maisons

Rochdi Zardi est un locataire de l'une de ces maisons, dans l'écoquartier Rema'Vert. À l'intérieur de la maison, les murs imprimés sont parfois nus et parfois recouverts d'isolants. Les pièces ont une forme peu arrondie, peu commune, pour un logement social. Et ce, sans que cela fasse gonfler le prix du loyer. Pour le constructeur en revanche, c'est 25% plus cher. Du moins, pour l'instant, car l'impression 3D est de plus en plus abordable et surtout elle permet des chantiers plus rapides. Les murs sont déjà construits, il ne reste plus qu'à les poser. Les ouvriers sont donc mobilisés moins longtemps sur le site.