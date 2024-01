VIDEO - Innovation : nos voitures, bientôt des ordinateurs sur roues ?

Nos voitures sont en train de devenir bien plus que des moyens de transport. Au-delà de nous emmener d'un point A à un point B, elles nous proposeront bientôt de nombreux services. Et pour cause : l'électronique représente jusqu'à 40 % du prix d'une voiture.

Au départ, une voiture, c'est quatre roues et un volant mais, aujourd'hui, c'est aussi un tableau de bord toujours plus grand, plus futuriste, plus personnalisable. C'est un véhicule qui filme son environnement, peut corriger sa trajectoire, ajuster ses phares en temps réel et, pourquoi pas, vous reconnaître quand vous approchez.

En d'autres termes, sous le capot de nos voitures, il n'y a pas seulement un moteur, il y a aussi des puces électroniques devenues indispensables. En quelques années, leur nombre est passé de 1500 à 10.000, en moyenne, par voiture.

A titre de repère, aujourd'hui, l'électronique représente jusqu'à 40 % du prix d'une voiture.

Tout aussi importantes que les lignes d'assemblage des constructeurs, il y a donc, désormais, les usines ultra-modernes, des fabricants de puces, processeurs ou capteurs. L'un des leaders mondiaux nous a ouvert ses portes, près de Grenoble. Là-bas, on ne dit pas "voiture", mais "véhicule défini par logiciel". Dans les couloirs, il y a des robots autonomes et des employés en combinaison. Aucun grain de poussière n'est toléré au risque de rendre les composants électroniques défectueux.

L'arrivée de l'intelligence artificielle va elle aussi demander des puces toujours plus puissantes mais le plus grand défi est sans doute celui de la voiture autonome qui devrait définitivement transformer nos voitures en ordinateurs qui roulent.