Innovation française : les vélos électriques qui se passent de batterie

STEE souhaitait se démarquer en utilisant un supercondensateur, qui est plus intéressant écologiquement qu'une batterie. Sa durée de vie est beaucoup plus longue et il ne contient pas de matériaux rares. "Contrairement aux concepteurs et fabricants de vélos sur le marché qui se concentrent essentiellement sur les accessoires, sur le design, nous, nous sommes vraiment partis de la technique", confie Adrien Lelièvre, gérant.