VIDÉO - Paris 2024 : voici à quoi ressembleront les futurs taxis volants

Deux lignes aériennes seront mises en place, l'une entre Paris et Versailles, plus précisément entre l'héliport d'Issy-les-Moulineaux et l'aérodrome de Saint-Cyr l'École. L'autre relierait les aéroports Charles-de-Gaulle et Le Bourget à Paris intramuros. Pour embarquer, c'est un peu comme dans les transports en commun, on passera un portique. Tout le monde devrait pouvoir acheter un billet en 2024 moyennant quelques centaines d'euros.

Et si monter à bord vous fait peur, soyez rassuré : "C'est un logiciel qui s'occupe de la stabilisation, ça me soulage beaucoup d'une grande partie du travail et je peux lâcher le manche, ça reste stable", affirme Paul Stone, le pilote du "VoloCity" testé jeudi. De son côté, le PDG de Volocopter, Dirk Hoke, ancien haut responsable d'Airbus, l'assure : les VoloCity seront soumis aux "mêmes règles de sécurité que les avions Airbus ou Boeing", soit une marge d'erreur technique acceptable de seulement un pour un milliard.