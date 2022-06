Innovation : La Poste s'affranchit du timbre

Une enveloppe, une adresse, il ne manque plus que le timbre. Mais parfois ça prend pas mal de temps. Bientôt, affranchir votre courrier pourra se faire directement sur votre smartphone. Pour cela, La Poste travaille avec ses développeurs sur une mise à jour de son application. "Vous cliquez sur ' Acheter un timbre digital '. Vous allez obtenir un code. Vous le recopiez sur l'enveloppe et vous pouvez la déposer dans un bureau de poste. Tout fonctionne, c'est exactement comme si vous avez un timbre, mais beaucoup plus rapide et quasi immédiat", explique Pierre-Étienne Bardin, directeur Data et intelligence artificielle du Groupe La Poste.