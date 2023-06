VIDÉO - Chariot connecté ou GPS de supermarché : voici comment vous ferez (bientôt) vos courses

Ils mesurent vite l’avantage du chariot connecté. Ils peuvent aussi mieux surveiller leur note finale. Mais il y a tout de même un gros inconvénient, son poids. Ce chariot connecté est testé depuis un mois dans le magasin, à terme, il permettra de payer directement ses achats sur un lecteur de carte bancaire. "C'est vraiment une caisse automatique sur roulettes, avec le système d'exploitation de la scannette. L'objectif n'est pas qu'il n'y ait plus d'étape en caisse ou plus d'étape de paiement. Ce que l'on veut, c'est que le rôle de la conseillère de caisse soit plus en mouvement qu'aujourd'hui", explique Guillaume Cocovi, directeur de la stratégie et transformation opérationnelle des hypermarchés Carrefour.