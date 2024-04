Gigas dégâts de la fibre optique : cette ville de Meurthe-et-Moselle a décidé de sévir

Être connecté avec une bonne bande passante est le souhait de nombreux Français, mais ce n'est parfois pas sans conséquences. De plus en plus d'habitants se plaignent du développement de la fibre optique, qui s'accompagne aussi de travaux hasardeux. En Meurthe-et-Moselle, la ville de Toul a choisi de réagir pour faire cesser ces raccordements pas toujours bien réalisés.

C'est une banale installation qui peut devenir un cauchemar pour certains riverains. C'est le cas d'Olivier Thévenon, qui ne décolère pas. Il y a quelques semaines, une maison, dont il est propriétaire, a été raccordée à la fibre optique de façon totalement anarchique. C'est d'autant plus rageant pour cet entrepreneur en bâtiment qu'il avait d'autres solutions à proposer. "Ça serait quand même plus simple de rentrer par la façade et utiliser les communs, puis passer par des goulottes", affirme-t-il dans la vidéo en tête de cet article. "La pose de la fibre, elle va faire au moins cher, pas au plus joli", ajoute-t-il.

Et dans le centre historique de Toul (Meurthe-et-Moselle), les mauvais exemples de raccordement ne manquent pas. "Ça passe un peu dans la cave et c'est mis 'à l'arrache', c'est dommage que les bâtiments sont remplis de fils, ça perd de son charme", explique une Touloise. "On fait plein de choses pour que les bâtiments deviennent propres, et c'est vrai qu'après, quand vous voyez ce genre de choses...", renchérit une autre riveraine.

On n'avait pas véritablement d'outils juridiques, et là, ce qu'on a mis en avant, c'est l'occupation du domaine public Alde Harmand, maire de Toul (Meurthe-et-Moselle)

Le maire de Toul est lui-même excédé de voir des maisons, même récemment rénovées, défigurées par les raccordements à la fibre optique. Il a donc décidé d'imposer aux installateurs de se déclarer en mairie avant tout raccordement. "Je me suis aussi rendu compte qu'on n'avait pas véritablement d'outils juridiques, et là, ce qu'on a mis en avant, c'est l'occupation du domaine public, puisque les opérateurs sont obligés d'intervenir sur du domaine public en positionnant leurs camionnettes, nacelles, etc. Ils doivent donc maintenant, par délibération et par arrêté, se déclarer en mairie", explique Alde Harmand.

Comme affiché partout dans la ville, sans déclaration, il peut y avoir une contravention jusqu'à 1500 euros. Nous avons cherché à rencontrer ces installateurs de fibre optique, mais aucun n'a voulu être filmé.

Pour les associations de défense des consommateurs, rien d'étonnant, car les sous-traitances sont très nombreuses dans cette activité. Mais en dernier recours, ce sont toujours les opérateurs qui sont responsables. "Il ne faut pas hésiter à prendre des photos, porter plainte, laisser des traces. Parce que sinon, effectivement, l'opérateur, lui, du moment que ça marche, il ne se pose pas trop la question de savoir si ça a été fait correctement", explique l'un de ses membres dans la vidéo en tête de cet article. Il existe bien depuis l'an dernier un label de qualité, respecté par certains installateurs, mais il n'est pas obligatoire.