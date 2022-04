"C'est comme un collègue" : comment l'intelligence artificielle s'installe dans les entreprises

Si le client est prêt à payer 15% plus cher, on lui promet d'éviter une panne sur deux, grâce à l'IA. Pour Rémy Pince, ce nouveau système veut dire plus de maintenance, mais moins d'ascenseurs coincés entre deux étages. Désormais, son smartphone ne le quitte plus, car c'est sur son écran de téléphone qu'il est averti de chaque nouveau dysfonctionnement. "C'est comme si j'avais un collègue qui était devant chaque ascenseur et qui faisait un contrôle, le week-end, la nuit, tout le temps. Et y bosse bien !", ajoute le technicien.

L'intelligence artificielle est en passe de devenir votre 'Super-collègue'. Elle s'impose dans de nombreux métiers. Par exemple pour Amandine, commerçante près de Lyon. L'intelligence artificielle l'aide à vendre des cosmétiques grâce à un miroir high-tech. Cet outil permet de détecter les rides, les taches, l'hydratation. Une fois l'analyse terminée, le miroir propose une crème de soin sur-mesure fabriquée en laboratoire dans la foulée.

"Je ne pensais pas du tout que cela serait précis à ce point-là, je suis hyper surprise !", raconte au micro de TF1 une cliente de la boutique. Pour Amandine, le miroir l'aide à convaincre ses clientes. "La plupart du temps, les clientes pensent qu'elles ont la peau sèche. Elles le disent toutes. Et on sait très bien que non, donc là on va pouvoir leur montrer qu'effectivement, il y a d'autres problématiques", analyse la vendeuse de cosmétiques.