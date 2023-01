VIDÉO - "J'ai eu 17 en trichant" : faut-il mettre ChatGPT au ban de l'école ?

Ce site a réponse à tout, peut répondre en quelques secondes et tenir une conversation avec vous gratuitement et dans presque toutes les langues. Le chatbot ChatGPT, lancé en novembre, est une petite révolution dans le milieu des nouvelles technologies. Cet outil, créé par la start-up américaine OpenAI, est une intelligence artificielle, une sorte de robot programmé et entraîné pour dialoguer de la façon la plus humaine possible.

Alors qu'il suscite la curiosité et la fascination des utilisateurs, ChatGPT inquiète dans l'Éducation nationale. Depuis sa création, il a poussé des élèves à tricher à des examens. Un lycéen, qui utilise l'outil pour faire certains devoirs à sa place, a accepté de témoigner anonymement. "La question de la dissertation était 'En quoi le héros est-il responsable de ses actes ?' Je lui ai tout demandé et j'ai eu 17. Je pense l'utiliser encore pour les devoirs qui me soûlent un peu, mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'habituer à l'utiliser", explique-t-il dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.