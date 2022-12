Intelligence artificielle : le robot ChatGPT a-t-il vraiment réponse à tout ?

Et pour cause, ChatGPT est capable de tenir une conversation, répondre à la moindre de vos interrogations et peut même parfois faire votre travail à votre place. Alors, autant en profiter ! Pour le mettre à l’épreuve et savoir ce qu’il va dans le ventre, une équipe du 20H de TF1 lui a demandé d’écrire un reportage télévisé à sa place. Le texte est généré en temps réel, dans un français impeccable et sans la moindre faute d’orthographe, à partir d'un modèle de compréhension et d'apprentissage du langage développé par OpenAI. Et le résultat est assez bluffant, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article et ci-dessous.