Internet : des aides pour avoir enfin du haut débit !

Une aide sur laquelle va bientôt se pencher Hervé. Cet électricien et chef d'entreprise vit à Château Fromage. Une commune située à 10 minutes du centre-ville de la Roche-sur-Yon. Sa connexion internet est aujourd'hui catastrophique. "Me lever à 5H me permet d'envoyer des mails qui doivent être envoyés rapidement". La solution d'indemnisation du gouvernement est pour lui insuffisante. "Nous, on est professionnels. Ce n'est pas avec ça qu'on va gagner des marchés et être performant dans notre métier".