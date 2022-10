Internet : des câbles sous-marins sous haute surveillance

"Aujourd'hui, nos robots sous-marins vont effectivement rester à 1 000 mètres ou 2 000 mètres de profondeur. Là, on ambitionne d'aller vraiment plus loin, plus profond pour pouvoir surveiller ce qui aujourd'hui nous échappe complètement", indique Daphné Benoît, correspondante défense de l'Agence France-Presse (AFP). Pour cela, il faudra attendre 2030, la date prévue de la mise en service de six drones et robots militaires capable d'opérer à 6 000 mètres de profondeur.