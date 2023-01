JO 2024 : des caméras dopées à l'intelligence artificielle pour assurer la sécurité

Concrètement, ces outils de surveillance s’appuient sur des technologies d’intelligence artificielle qui analyseront en direct les flux d’images provenant des caméras de vidéosurveillance ou des drones qui survoleront les abords des stades. Conformément à l’avis de la Cnil, la prise de décision, en revanche, ne sera pas automatisée. "Imaginons que l’algorithme détecte un mouvement de foule, la présence d’un objet dangereux ou un comportement suspect, il y aura nécessairement un contrôle humain derrière, qui décidera ou non d’intervenir ou de procéder à une interpellation", indique Marie Duboys Fresney. De plus, le projet de loi garantit, à ce stade, l’exclusion totale des technologies de reconnaissance faciale et de traitements de données biométriques, ajoute-t-elle.

Par ailleurs, conformément à l’avis de la Cnil, un décret devra également fixer précisément le type d’événements prédéfinis pouvant faire l’objet d’une analyse automatisée. "Une expérimentation n’a pas forcément vocation à aboutir à des dispositions pérennes. À ce jour, on ne connaît pas l’efficacité de ces dispositifs, et c’est justement tout l’intérêt de cette démarche. On a d’ailleurs insisté sur la nécessité d’avoir un rapport d’évaluation. Est-ce que ça fonctionne et à quel prix ? Quelles sont les risques et comment les limiter, le cas échéant ?", détaille la juriste de la Cnil. Même si la loi comporte un certain nombre de gardes fou, l'opacité de ces technologies pose des questions.