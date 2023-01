VIDÉO - L'Appel du 18 juin de De Gaulle reconstitué grâce à l'intelligence artificielle

Ce moment historique n’avait pas été enregistré. De l’Appel du 18 juin, lancé en 1940 par le général de Gaulle depuis Londres, il n’existait qu’un texte, illustre, qu’on a pourtant l’impression d’avoir entendu. Mais en réalité, il n’y a aucune trace radiophonique de ce moment.

Par le biais d’une collaboration entre le journal Le Monde, l’institut de recherche et coordination acoustique/musique (Ircam) et la société technologique Ircam Amplify, il est désormais possible d’écouter ce discours fondateur de la résistance française durant la Seconde guerre mondial. Ou tout du moins, une reproduction audio phonique de ce qu’il aurait pu être.

C’est le comédien François Morel qui prête sa voix au général de Gaulle. Associé à une bonne dose de technologie, il reconstitue ainsi le ton emblématique de celui qui appela, installé devant un micro Marconi de la BBC, les Français à s’unir dans l’action pour libérer la France.