VIDÉO - "C'est du jamais-vu" : l'intelligence artificielle ChatGPT continue de progresser

Où s'arrêtera-t-elle ? Après les récentes percées en la matière, l'intelligence artificielle continue sa croissance. GPT-4, une nouvelle version de ChatGPT, a été lancée par OpenAI ce mardi 14 mars. Son programme est nettement plus performant que le précédent. "GPT-4 est un grand modèle multimédia, moins doué que les humains dans de nombreux scénarios de la vie réelle, mais aussi performant que les humains dans de nombreux contextes professionnels et académiques", s'est félicitée la firme californienne dans un communiqué. Grâce à cette mise à jour, le chatbot va devenir "plus créatif et collaboratif que jamais", promet-elle.