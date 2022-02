La fin de Facebook et Instagram en Europe ?

"Si Meta n'a pas la possibilité de transférer, stocker et traiter les données des utilisateurs européens sur les serveurs basés aux Etats-Unis, Facebook et Instagram pourront être désactivés en Europe", rapporte en effet le média britannique spécialisé dans la finance City A.M. En toile de fond, la négociation actuelle entre l'Union européenne et les États-Unis sur le transfert des données à travers l'Atlantique.

À noter que, rien qu'en France, Facebook compte 40 millions d'utilisateurs et Instagram 24 millions. À l'échelle mondiale, Facebook stagne autour de 2 milliards d'abonnés.