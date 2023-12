VIDÉO - La Nasa envoie une vidéo de chat vers la Terre depuis l'espace lointain

Dans le cadre d'un test d'une nouvelle technologie de pointe, la Nasa a transmis, le 11 décembre, une vidéo de chat depuis l'espace lointain. Les images, en haute définition, ont mis moins de deux minutes pour voyager jusqu'à la Terre.

Une expérience concluante. Pour la première fois, la Nasa a envoyé, le 11 décembre, une vidéo en streaming depuis l'espace lointain. La star de cette séquence de 15 secondes est un chat blanc et roux nommé Taters, appartenant à l'un des employés du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de l'agence américaine. Installé sur un canapé, le félin joue à essayer d'attraper un point lumineux projeté par un laser.

L'opération faisait partie d'un test d'une nouvelle technologie de pointe, un système de communication par laser. Et c'est à l'aide de cet équipement que la vidéo a été transmise depuis un instrument de la sonde Psyché de la Nasa, alors située à quelque 30 millions de kilomètres de la planète bleue. Et le résultat est saisissant : les images en haute définition ont mis moins de deux minutes - 101 secondes très exactement - pour parvenir à la Terre. Le débit de transmission s'est élevé à pas moins de 267 mégabits par seconde, soit plus que celui d'une connexion internet classique.

Un voyage vers Mars en ligne de mire

Le signal a été reçu par l'observatoire Palomar en Californie, qui l'a fait suivre en direct au JPL, dans le sud du même État américain. "Après avoir reçu la vidéo à Palomar, elle a été envoyée au JPL par Internet, et cette connexion-là était plus lente que le signal venu de l'espace lointain", a souligné auprès de l'AFP Ryan Rogalin, impliqué dans le projet à la Nasa.

Des vidéos avaient déjà été transmises précédemment via cette technologie laser depuis l'espace, mais de bien moins loin. À moyen terme, le développement de la transmission d'un volume de données de plus en plus grand doit constituer un pilier préalable à l'envoi de missions habitées vers Mars. "Accroître notre débit est essentiel pour réaliser nos objectifs scientifiques et d'exploration futurs", confirme Pam Melroy, administratrice adjointe à la Nasa. Des travaux auxquels Taters, le chat, aura fièrement contribué.