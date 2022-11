La revolution du film photovoltaïque

C’est le tout premier bâtiment en Europe à être équipé de la sorte et c’est une technologie 100% française. Une innovation née dans les laboratoires d'une entreprise près de Nantes. Dix ans de recherches et de développement ont été nécessaires pour mettre au point tout le procédé industriel de cette encre solaire, en quelques sortes. Contrairement à un panneau solaire traditionnel, aucun métal rare n’est utilisé. Une méthode de fabrication plus vertueuse donc et des possibilités illimitées.