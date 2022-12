Carrefour teste la livraison par véhicule autonome, une première en France

Une équipe du 13H de TF1 s’est rendue sur place pour assister au lancement, en présence du PDG du groupe, Alexandre Bombard. Le projet n’en est qu’au stade expérimental, mais le patron de Carrefour voit déjà plus loin. "Ensuite, le véhicule fera d’autres tournées, il aura plus de véhicules et puis, un jour, il y aura plus de zones", explique-t-il dans la vidéo en tête de cet article. L’objectif à terme est "de prolonger les tournées de livraisons actuelles en allant chercher encore plus loin les derniers kilomètres restants, tout en assurant une optimisation du temps et des coûts des tournées de transports", écrit l’entreprise dans un communiqué cité par Le journal du Grand Paris.

Une fois que les clients ont validé leur panier en ligne sur le site de l'enseigne, les courses sont préparées dans un entrepôt lui aussi automatisé, situé à Plessis-Pâté (Essonne). Les commandes sont ensuite acheminées jusqu’au drive du magasin Carrefour de Massy et une navette autonome prend alors le relais. Pour l’instant, le service est accessible uniquement par les résidents du campus Paris-Saclay. Pour en bénéficier, les clients doivent effectuer leurs achats sur le site Carrefour.fr ou depuis l’application mobile. Au moment de valider la commande, il faudra sélectionner l'option "drive mobile" comme solution de livraison. Un SMS vous indiquera l'heure de livraison ainsi que le code secret pour ouvrir le casier et récupérer vos courses.