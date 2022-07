VIDÉO - 3615 souvenirs : le Minitel fête ses 40 ans

Avec des passionnés comme lui, il a remis en marche quelques serveurs informatiques et ses appareils peuvent fonctionner. Il a même créé une application Minitel pour smartphones. "On a assez facilement basculé ensuite sur Internet dans les foyers quand ça commençait à arriver parce qu’on changeait juste le moyen d’utiliser un service en ligne, mais on était habitués déjà au service en ligne, beaucoup plus que dans pas mal de pays", reprend Christian.