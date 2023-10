VIDÉO - Le robot chien "Spot" sait maintenant parler... grâce à ChatGPT

Le robot chien "Spot" de Boston Dynamics (qui était sur le plateau du 20H de TF1, il y a un an, voir reportage en tête de cet article) est maintenant doté de capacités vocales lui permettant de communiquer plus facilement avec les humains. Dans une nouvelle vidéo (disponible ci-dessous) publiée sur la chaîne YouTube de la société américaine, on peut voir le plus célèbre des canidés robotisés discuter avec des membres de son équipe d’ingénieurs. Pour lui donner l’usage de la parole, Boston Dynamics a intégré à son programme informatique la technologie développée par l’entreprise OpenAI pour son robot conversationnel ChatGPT.