Le vélo qui renifle les fuites de gaz

C'est un curieux vélo plutôt imposant, un concentré de technologie sur deux-roues. Au plus près du sol, ces drôles de petits tuyaux en caoutchouc sont les nez renifleurs de l'engin, capables de détecter les fuites de gaz. Pascal, employé du réseau "Gaz naturel de Strasbourg", a inventé et développé ce prototype de vélo renifleur unique au monde. L'appareil de mesure est situé sur le porte-bagage. Un capteur 10 000 fois plus performant que le nez humain.