Léonard De Vinci : la Joconde dévoilée par la science

Dix-huit ans plus tard, analyse après analyse, Mona Lisa a fini par parler, sous la caméra multi-spectrale inventée et conçue par le chercheur. Pour Chiara Matteucci, directrice du laboratoire, c'est un trésor scientifique. Le procédé révèle toutes les couches de peinture. On découvre alors trois portraits successifs et un paysage inchangé qui va nous guider sur les traces du maître comme l'explique Pascal Cotte.