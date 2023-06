Les avions bientôt pilotés par l'intelligence artificielle ? Les commandants de bord sonnent l'alerte

Frayeur dans les cockpits. Face à la crainte d'être un jour remplacés par l'intelligence artificielle (IA), les commandants de bords sonnent l'alerte. Dans un communiqué publié mardi, le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), s'alarme du souhait de certains constructeurs aéronautiques d'imposer les nouvelles technologies dans les avions. Dans le viseur notamment, le programme Dragonfly, développé par Airbus, qui permet à un appareil de voler de façon autonome. Un dispositif actuellement testé sur un A350 de l'avionneur européen.

"Si les automatismes de plus en plus performants ou, dans le futur, l’intelligence artificielle peuvent s’avérer être des aides pour un équipage de pilotes expérimentés, la volonté de certains industriels et le rêve de certains ingénieurs de les imposer en remplacement du deuxième pilote aux commandes représentent un recul sans précédent en termes de sécurité des vols commerciaux", prévient Karine Gély, présidente du SNPL, qui représente plus de 75% des professionnels du secteur.