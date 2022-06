Lithium : des batteries de voiture bientôt Made in France ?

L'eau ressort en surface, dans la station géothermique, dans un tuyau. Après production d'électricité et de chaleur, elle sert à produire du lithium. C'est difficile à croire, mais cette eau transparente contient énormément de lithium. Afin d'en produire des milliers de tonnes, il va falloir construire plus de centrales géothermiques et s'assurer que tout cela fonctionne à très grande échelle.