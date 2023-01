Froid : comment protéger son smartphone ?

Face au grand froid, la baisse de régime est un difficilement évitable. Même pour les smartphones et autres appareils mobiles. À l'instar de leurs propriétaires qui montrent quelques signes de faiblesse quand le mercure chute considérablement, ces "compagnons" numériques peuvent en effet être sujets à des symptômes grippaux plus ou moins sévères : chute, voire extinction, soudaine de batterie, navigation ralentie, clavier tactile inactif, apparition de buée...

Si tous ne sont pas égaux face aux températures polaires, les plus "vulnérables" ne sont pas nécessairement ceux que l'on imagine. L'iPhone, l'un des smartphones les plus populaires au monde, se montre ainsi assez frileux. Fort heureusement, cet état fébrile est le plus souvent passager. Mais comment l'expliquer et surtout comment l'éviter ? Éléments de réponse.