Mondial de l'auto : le plein de curieux

Une voiture électrique est environ 6 000 euros plus chers qu'une voiture à essence. Mais cela ne refroidit pas certains amateurs. Chez Renault, la Mégane électrique attire les regards, mais certains la préfèrent de loin un nouveau modèle hybride essence. L'autonomie en électrique inquiète encore trop. Certaines marques ne proposent pourtant que des modèles électriques. Elles sont chinoises et débarquent en force au Salon cette année.