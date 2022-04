VIDÉO - Notre-Dame en réalité virtuelle : un voyage dans le temps impressionnant

Sous les voûtes du Collège des Bernardins à Paris, bâties en même temps que les tours de Notre-Dame, commence un voyage. On revit, heure par heure, le soir de l’incendie. Et par le biais de la réalité augmentée, on entre dans l’histoire de la cathédrale, comme dans un jeu d’enfant. "C'est historique, c'est Paris. C'est avant, c'est maintenant... c'est extra", s'enthousiasme une visiteuse, dans le reportage de TF1 en tête d'article.

On peut ainsi revenir en 1165, au moment où, sur les lieux d’une ancienne église, ont été creusées les fondations de la plus célèbre des cathédrales mythiques. On traverse les époques, la tablette au bout des bras. En 1241, les statues des portails étaient peintes de multiples couleurs.