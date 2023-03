VIDÉO - Nouvelle version de Chat GPT : la révolution de l'intelligence artificielle vient-elle de commencer ?

Quand on découvre pour la première fois ChatGPT-4, il est tentant de lui poser une multitude de questions, les plus complexes comme les plus distrayantes. Mais si l'intelligence artificielle ChatGPT-4 fait parler d'elle dans le monde entier, c'est surtout parce qu'elle révolutionne l'interaction entre l'Homme et la machine.

Ce système peut aussi bien tenir une conversation, que détecter les failles dans un contrat de travail. Il est même capable de rédiger une dissertation, voire un roman, ou une plaidoirie d'avocat. Et le tout en dix secondes chronos. ChatGPT-4 ferait 40 % d'erreurs en moins que son ancêtre ChatGPT, sorti il y a à peine cinq mois. Testé dans différents domaines, il a même réussi le concours du barreau pour devenir avocat.

Un bond en avant technologique très soudain, et qui peut inquiéter. Magali Germond, experte en éthique des intelligences artificielles, se veut rassurante." On a l'impression que c'est révolutionnaire. Qu'elle peut passer des examens à notre place. Mais cela reste un outil pour mieux nous aider, nous. Au service de l'humanité", assure-t-elle.