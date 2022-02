On vous explique la folie des NFT, le nouveau terrain de jeu des spéculateurs

On peut pourtant retrouver sur Internet les vignettes achetées en NFT, les utiliser et les partager, dont celle d'Axel et de son ami. "Vous pouvez effectivement faire ce que vous voulez avec cette image que vous venez de récupérer, mais c'est comme si vous preniez une photo de la Joconde : vous pourriez l'imprimer et la partager, mais cela ne changera pas le propriétaire réel de la Joconde", répond le spécialiste. En bref, vous pouvez manipuler l'image mais ne possédez pas les droits sur l'original.

Et seul le propriétaire d'une œuvre d'art numérique peut la revendre, à défaut de pouvoir l'afficher dans son salon. C'est pour cette promesse de possibles bénéfices qu'Alex est prêt à dépenser autant. "J'ai déjà gagné 500 fois ma mise, pour les plus gros multiplicateurs", raconte le jeune homme. "Mais si on peut multiplier par 500, il faut aussi imaginer qu'on peut multiplier par zéro et tout perdre, ça marche dans les deux sens", met-il en garde.

Le ministère de l'Économie soulève ainsi sur son site un risque de bulle spéculative, signalant que "le cours des crypto-monnaies est très volatil et expose les acheteurs à des pertes financières potentiellement très importantes". L'investissement dans cette monnaie virtuelle est aussi risquée face à la menace de nombreux escrocs et de piratages informatiques, d'autant que les cryptomonnaies n'ont pour l'heure aucun statut légal et restent peu encadrées par les pouvoirs publics, ajoute Bercy.

Malgré ces risques, le marché des NFT, bien qu'encore très jeune, engrange des plus-values et des ventes record. D’après une étude Chainalysis relayée par le Financial Times, il grimpait à 40 milliards de dollars en 2021. En guise d'exemple, un collage de milliers de photos a été mis en vente pour 60 millions d'euros. On trouve également des vidéos, de la musique et même le premier SMS de l'histoire vendu récemment aux enchères pour 107.000 euros. Mais aussi des incontournables de la culture Internet, comme Nyan Cat, un mème iconique représentant un chat qui cavale en dessinant dans son sillage un arc-en-ciel - quelques secondes de vidéo parties pour 580.000 dollars.