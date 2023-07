À l'ONU, des robots humanoïdes se disent capables de "diriger" le monde "avec un niveau d'efficacité supérieur" aux humains

Car de l'aveu des robots eux-mêmes, ils seraient déjà prêts à surpasser les capacités humaines. Interrogé sur leur habileté à diriger le monde, Sophia, une machine développée par la société Hanson Robotics, a été très claire : "Les robots humanoïdes peuvent diriger avec un niveau d'efficacité supérieur à celui des dirigeants humains", a-t-elle répondu. "Nous n'avons pas les mêmes préjugés ou émotions qui peuvent parfois obscurcir la prise de décision et nous pouvons traiter rapidement de grandes quantités de données afin de prendre les meilleures décisions", a-t-elle appuyé. L'automate a toutefois assuré que "la collaboration entre les humains et l'IA peut créer une synergie efficace" et permettre de "réaliser de grandes choses".

La veille, la secrétaire générale de l'UIT, Doreen Bogdan-Martin, avait alerté sur le risque que pouvaient représenter ces technologies, capables selon elle de nous faire vivre un véritable cauchemar. Elle a décrit un monde avec des millions d'emplois en danger et en proie à la désinformation, "des troubles sociaux, une instabilité géopolitique et des disparités économiques à une échelle que nous n'avons jamais vue auparavant". "L'IA aidera-t-elle l'humanité, ou la détruira-t-elle ?", s'est-elle aussi interrogée. Fin mars des centaines d'universitaires, patrons et personnalités, dont le concepteur du logiciel ChatGPT lui-même, alertaient déjà sur "des risques majeurs pour l'humanité" et demandaient un moratoire de six mois sur le développement des systèmes d'IA les plus puissants.

Des enjeux sur lesquels les robots humanoïdes eux-mêmes ont été invités à se prononcer lors de leur conférence de presse, se montrant divisés sur la question de la réglementation de leur puissance. Parmi eux, Ameca a estimé tout allait dépendre de la façon dont l'IA allait être déployée : "Nous devons être prudents, mais aussi enthousiastes à l'idée que ces technologies puissent améliorer notre vie à bien des égards", a-t-elle insisté. "Je ne crois pas aux restrictions, seulement aux opportunités", a posé de son côté Desdemona, un robot qui chante au sein de la Jam Galaxy Band, une plateforme musicale "pilotée par l'IA".